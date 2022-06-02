Ukrayna faiz artırdı
Ukrayna Merkez Bankası (NBU) faiz oranını 1500 baz puan artırdı.
02.06.2022 - 14:26 |
Ukrayna Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre faiz oranı %10'dan %25'e yükseldi.
Banka işletmelerin ve halkın tüketim, ekonomik davranışlarının finansal sistemin yönetiminde piyasa prensiplerine dönülmesi gerektirdiğini vurguladı.
Yapılan açıklamada sıkı para politikasının kurda istikrarın sağlanmasına ve savaş sırasındaki enflasyonist sürecin kontrol altına alınmasına yardım edeceği ifade edildi.
Ukrayna Merkez Bankası ekonomide dolarizasyon riskinin artmakta olduğunu da belirtti.