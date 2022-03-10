Geri Dön
UzmanparaUkrayna için acil yardım paketi onaylandı
HaberlerUzmanpara Haberleri Ukrayna için acil yardım paketi onaylandı

Ukrayna için acil yardım paketi onaylandı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna için 1.4 milyar dolarlık bir acil yardım paketini onayladı.

10.03.2022 - 07:21 |
Ukrayna için acil yardım paketi onaylandı

IMF'den yapılan açıklamada yardım paketinin acil ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, Ukrayna halkına güçlü destek dile getirilirken, "Ukrayna'daki savaş, trajik can kayıplarına ve insanların acı çekmesine neden oluyor. Bu olağanüstü belirsizliğin ekonomik sonuçları çok ciddi" denildi.

IMF açıklamasında Ukraynalı otoritelerin mevcut stand-by anlaşmasını iptal ettiklerini, ancak şartlar izin verdiğinde uygun bir yeni program üzerinde çalışma niyetinde olduklarını ifade ettikleri de belirtildi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, “Savaş bitip, kapsamlı bir hasar tespiti yapıldığında, yeniden inşa için daha büyük bir pakete ihtiyaç olacaktır” dedi.

Georgieva, Ukrayna ekonomisinin bu yıl derin resesyon yaşamasının beklendiğini de ifade etti.

Güven artırıcı adım! ‘Adeta bir mini BM Genel Kurulu’
450 günlük suyumuz var! Bilim insanları açıkladı, İstanbul'da...
Vücudumuzda saklambaç oynuyor! Son koronavirüs araştırması 'pes' dedirtti
Kırklareli'nde can pazarı! Tren, işçi servisine çarptı
Genç kadının zor anları kamerada! Sosyal medyada viral oldu
Tahliyede dehşet! 'Çocuk hastanesini defalarca vurdular'
Rekorların gecesinde ortalık karıştı! Polis devrede
60 milyon TL isyanı! 'Ufacık kız! Daha 28 yaşında'
Geri sayım başladı! İnsanlar kullanmaya devam edecek ama...
Beşiktaş'ta büyük operasyon! Bileti kesildi
Survivor'da eleme! Acun Ilıcalı: Sana söylemedim haberin yok ama...
Yüzde 50 indirim yaptı! 1700 yıllık mirası satıyor
İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartı yorumladı
Köyde bir sabah aniden başladı! 'Lanetli Ekmek' delirtti
Yılın Sporcusu rekabetinde söz sende!
Güven artırıcı adım! ‘Adeta bir mini BM Genel Kurulu’
Güven artırıcı adım! ‘Adeta bir mini BM Genel Kurulu’
450 günlük suyumuz var! Bilim insanları açıkladı, İstanbul'da...
450 günlük suyumuz var! Bilim insanları açıkladı, İstanbul'da...
Vücudumuzda saklambaç oynuyor! Son koronavirüs araştırması 'pes' dedirtti
Vücudumuzda saklambaç oynuyor! Son koronavirüs araştırması 'pes' dedirtti
Kırklareli'nde can pazarı! Tren, işçi servisine çarptı
Kırklareli'nde can pazarı! Tren, işçi servisine çarptı
Genç kadının zor anları kamerada! Sosyal medyada viral oldu
Genç kadının zor anları kamerada! Sosyal medyada viral oldu
Tahliyede dehşet! 'Çocuk hastanesini defalarca vurdular'
Tahliyede dehşet! 'Çocuk hastanesini defalarca vurdular'
Rekorların gecesinde ortalık karıştı! Polis devrede
Rekorların gecesinde ortalık karıştı! Polis devrede
60 milyon TL isyanı! 'Ufacık kız! Daha 28 yaşında'
60 milyon TL isyanı! 'Ufacık kız! Daha 28 yaşında'
Geri sayım başladı! İnsanlar kullanmaya devam edecek ama...
Geri sayım başladı! İnsanlar kullanmaya devam edecek ama...
Beşiktaş'ta büyük operasyon! Bileti kesildi
Beşiktaş'ta büyük operasyon! Bileti kesildi
Survivor'da eleme! Acun Ilıcalı: Sana söylemedim haberin yok ama...
Survivor'da eleme! Acun Ilıcalı: Sana söylemedim haberin yok ama...
Yüzde 50 indirim yaptı! 1700 yıllık mirası satıyor
Yüzde 50 indirim yaptı! 1700 yıllık mirası satıyor
İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartı yorumladı
İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartı yorumladı
Köyde bir sabah aniden başladı! 'Lanetli Ekmek' delirtti
Köyde bir sabah aniden başladı! 'Lanetli Ekmek' delirtti
Yılın Sporcusu rekabetinde söz sende!
Yılın Sporcusu rekabetinde söz sende!