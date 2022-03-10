Ukrayna için acil yardım paketi onaylandı

IMF'den yapılan açıklamada yardım paketinin acil ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, Ukrayna halkına güçlü destek dile getirilirken, "Ukrayna'daki savaş, trajik can kayıplarına ve insanların acı çekmesine neden oluyor. Bu olağanüstü belirsizliğin ekonomik sonuçları çok ciddi" denildi.

IMF açıklamasında Ukraynalı otoritelerin mevcut stand-by anlaşmasını iptal ettiklerini, ancak şartlar izin verdiğinde uygun bir yeni program üzerinde çalışma niyetinde olduklarını ifade ettikleri de belirtildi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, “Savaş bitip, kapsamlı bir hasar tespiti yapıldığında, yeniden inşa için daha büyük bir pakete ihtiyaç olacaktır” dedi.

Georgieva, Ukrayna ekonomisinin bu yıl derin resesyon yaşamasının beklendiğini de ifade etti.