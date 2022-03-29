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Uzmanpara'Savaşın çelik talebine büyük etkisi olacak'
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'Savaşın çelik talebine büyük etkisi olacak'

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın küresel çelik talebine etkisinin muazzam olacağı belirtildi.

29.03.2022 - 09:46 |
'Savaşın çelik talebine büyük etkisi olacak'

Federasyon Başkanı Eiji Hashimoto bir konferansta yaptığı değerlendirmede çatışma yaşayan iki ülkenin de çelik ihracatçısı olduğunu hatırlatarak, savaş uzun sürerse ticarete de etki yapacağını kaydetti.

Yenin dolar karşısında son çöküşünün Japon üreticiler için ciddi zorluk oluşturduğunu belirten Hashimoto, bazı sanayilerin artan maliyetleri yansıtmak için deflasyon baskısını aşamadığını vurguladı.

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