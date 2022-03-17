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Ukrayna'dan kripto para hamlesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dünyanın gündemindeki yerini korurken, Ukrayna’da kripto para yatırımcılarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Öte yandan geçtiğimiz gün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı kripto para birimlerinin hareketli bir seyir izlemesinde etkili oldu. İşte detaylar...

17.03.2022 - 10:17 | | UZMANPARA
Ukrayna'dan kripto para hamlesi

Para piyasaları ve kripto para birimlerinde gözler çarşamba günü açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed piyasa beklentisi dahilinde politika faizini 0.25 puan artırarak yüzde 0.25-0.50 puan aralığına çekti. Fed bu gelişmeyle birlikte 2018 yılından bu yana ilk kez faiz artışına gitmiş oldu. 

KRİPTO PARALARDA SERT HAREKET 

Fed’in piyasa beklentisi doğrultusunda faiz artışına gitmesi hisse piyasaları ve kripto para birimlerinin yükselmesinde etkili oldu. Sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin faiz kararı öncesinde 41 bin 718 dolara ulaşarak gün içerisindeki en yüksek seviyeye çıkmıştı. Kritik gelişme sonrası Bitcoin geçtiğimiz gün yüzde 5’e yakın prim yaptı. 

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise Fed’in faiz kararının ardından 2 bin 788 dolara kadar çıkarak gün içi zirveyi gördü. Ethereum yüzde 6’ya yakın yükseliş kaydetti. 

Dünkü sert yükselişin ardından kripto para birimlerinde karışık bir seyir izleniyor. Bitcoin, 40 bin 933 dolar ile düşüş kaydederken, Ethereum 2 bin 779 dolar ile primli hareket ediyor.

BITCOIN’DE 40 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK 

Analistler Bitcoin’de 40 bin dolar psikolojik sınırın önemine vurgu yapıyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen sert yükselişin etkisiyle fiyat 40 bin dolar direncini aşarken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda Bitcoin’de yukarı yönlü hareketlerin görülmesi muhtemel. 

Bitcoin için ilk etapta 45 bin dolar direnci önemli bir seviye olarak öne çıkıyor. Fiyatın 40 bin doların altına inmesi durumunda ise ilk destek noktası 37 bin 500 dolar olarak görülüyor. 

KRİPTO PARALARIN GENELİNDE SON DURUM NE? 

Bitcoin ve Ethereum’da yükselişin genele yayılmasıyla birlikte kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün 1.81 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 6’ya yakın değer kazandı. 

Kripto paraların toplam piyasa değeri bugün de yükseliş kaydederek 1.79 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor.

UKRAYNA'DA KRİPTO PARA YASASI ONAYLANDI

Rusya’nın işgali altında olan Ukrayna’da kripto para yatırımcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, kripto paralara ilişkin yasayı onayladı. Bu gelişme sonrası Ukrayna, kripto paraları yasalaştırmış oldu. Ukrayna Merkez Bankası, Menkul Kıymetler ve Borsa Ulusal Komisyonu kripto para düzenleyicileri olarak belirlendi. 

Ayrıca yasa çerçevesinde hangi kurumların kripto paralara yönelik hizmet verebileceği ve nasıl lisans alınabileceği netleşti. Böylelikle yabancı ve Ukrayna merkezli kripto para borsalarının yasal olarak ülke genelindeki faaliyetlerine izin verildi.

UKRAYNA’NIN HAMLESİ EL SALVADOR’DAN FARKLI 

Öte yandan Ukrayna’nın kripto para birimlerine yönelik yaptığı hamle ülke genelinde Bitcoin’in yasal ödeme aracı olarak kullanılması anlamını taşımıyor. Bu nedenle Ukrayna’nın yasası El Salvador’un Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul etmesi yönünde alınan karardan farklılaşıyor. 

KRİPTO PARA BAĞIŞLARI 100 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Ayrıca Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları ülke ekonomisini olumsuz etkiledi. Savaşın yaralarını sarmaya çalışan Ukrayna’ya 100 milyon dolara yakın kripto para bağışı yapıldı. 

Ukrayna’da ATM’lerden para çekilememesi ve bunun ülke genelinde nakit sıkıntısı oluşturması nedeniyle vatandaşların kripto para birimlerine yöneldiği belirtiliyor.  

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