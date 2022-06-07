'Ultra düşük temerrüt dönemi bitiyor'

Deutsche Bank Tematik Araştırma Direktörü Jim Reid ve Stratejist Karthik Nagalingam önümüzdeki yıl yaşanabilecek olası bir resesyon, gittikçe daha da karmaşıklaşan fonlama ortamında aşırı düşük temerrüt döneminin bu yıl sonrasında bitmesinin beklendiğini belirtti.

BloombergHT'de yer alan habere göre yukarı yönlü olan tahvil getirileri ve borçlanma oranları arasında bir çekişme yaşanacağı, otoritelerin müdahale etmek zorunda kalabilecekleri belirtiliyor.

Deutsche Bank stratejistlerine göre Avrupa’da yüksek getirili tahvillerde temerrüt oranının 2023 yılı sonunda yüzde 3,8’e ve 2024 yılı sonunda yüzde 6,6’ya ulaşması, devam eden yılda ise yüzde 2-4 arasına çekilmesi bekleniyor.

Deutsche Bank analistlerine göre fonlama maliyetlerinin arttığı, bu durumun karlılığı ve serbest nakit akışını vurmaya başlayabileceği belirtilirken, olumlu bir gelişme olarak çöp kredi oranlarına sahip borçluların ise borç-özsermaye oranındaki bozulmalar nedeniyle rekor faizlerle borçlanabileceğine vurgu yapıldı.

Resesyon ihtimaline değinilen notta, gerçekleşmesi durumunda enflasyonun düşerken daha yapışkan hale gelebileceği ve merkez bankalarının kullanabileceği silahları azaltabileceğine dikkat çekildi.