Ulusal elektrik tüketimi azaldı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre ülke genelinde 2022 yılı Temmuz ayı boyunca yıllık %6 azalışla 28,61 TWh elektrik tüketimi gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 30,43 TWh olmuştu.

1-31 Temmuz arası dönemde tüm ulusal kaynaklardan yıllık %7,96 azalışla 28,33 TWh elektrik üretildi. Bir önceki yılın temmuz ayı boyunca ülke genelinde elektrik üretim seviyesi 30,78 TWh düzeyinde kaydedilmişti.

Verilere göre doğal gaz santralleri bu dönemde yıllık %48,21 azalışla toplam 5,65 TWh elektrik üretti. 2021 Temmuz döneminde bu rakam 10,90 TWh seviyesindeydi.

İthal kömür yakıtlı termik santraller bu dönemde yıllık %15,71 artışla 5,57 TWh, linyit yakıtlı santraller ise %0,59 azalışla 3,57 TWh elektrik üretti.