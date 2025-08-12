Uluslararası doğrudan yatırımlar arttı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, yılın ilk yarısına dair ellerindeki verilerin yürütülen çalışmaların somut sonuçlarını almaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "İlk yarıda kaydedilen yüzde 27,1'lik artış ve yıllıklandırılmış rakamın 13,1 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin net bir göstergesi." ifadelerini kullandı.



Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 2025 yılı haziran ayı verilerine göre Türkiye'ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) hacminin yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,1 artarak 6,3 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtildi.



Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış UDY tutarının 13,1 milyar dolar olarak kaydedilerek, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine eriştiğine işaret edilen açıklamada, verilere göre, yılın ilk yarısında Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında Hollanda'nın birinci, Kazakistan'ın ikinci ve ABD'nin üçüncü sırada konumlandığı ifade edildi. Açıklamada bu ülkeleri sırasıyla Almanya, Azerbaycan, İsviçre, Fransa, BAE, Birleşik Krallık ve Avusturya'nın takip ettiği aktarıldı.



Sektörel bazda incelendiğinde, yılının ilk yarısında yüzde 47 payla toptan ve perakende ticaret sektörünün en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör olduğuna vurgu yapılan açıklamada, imalat sektörünün yüzde 27 payla ikinci sırada yer aldığı, finans ve sigorta faaliyetleri sektörünün yüzde 8 payla üçüncü sırada konumlandığı kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'nin ekonomideki istikrarlı politikaları ve stratejik konumunun sonucu olarak değerlendirilen bu artışın, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen ülkenin uluslararası yatırımcılar nezdindeki cazibesinin güçlendiğini gösterdiğine işaret edildi.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu'nun görüşlerine de açıklamada yer verildi. Dağlıoğlu, "Dünyanın Bağlantı Noktası" olarak adlandırdıkları vizyonları doğrultusunda, Türkiye'yi bir ekonomik güç merkezi olarak konumlandırdıklarını ifade etti.



Jeostratejik konumu, yetenekli insan kaynağı ve gelişmiş altyapısıyla Türkiye'nin küresel değer zincirlerinde önemli bir aktör haline geldiğini ve gelişmekte olan ülkelerden daha güçlü bir performans sergilediğini belirten Dağlıoğlu, "Geçtiğimiz haziran ayında Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) hazırladığı 2025 Dünya Yatırım Raporu'nda kesinleşen verilere göre 2024 yılında küresel doğrudan yatırımların yüzde 11 düştüğü bir ortamda Türkiye, yüzde 10,2 artışla 11,7 milyar dolar yatırım çekmeyi başardı." yorumunu yaptı.

"Katma değeri yüksek, nitelikli UDY projelerini önceleyen bir yaklaşım benimsiyoruz"



Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürülen başarılı performansın 2025 yılının ilk yarısında da hız kesmeden devam ettiğini aktardı. Özellikle girişimcilik ekosistemindeki teknoloji yatırımlarının kendilerini sevindiren önemli aşamalar kaydettiğini belirten Dağlıoğlu, "2025 yılının ilk yarısına dair elimizdeki veriler gösteriyor ki yürüttüğümüz çalışmaların somut sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İlk yarıda kaydedilen yüzde 27,1'lik artış ve yıllıklandırılmış rakamın 13,1 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin net bir göstergesi." açıklamasını yaptı.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar performansının özellikle nitelikli yatırımlar alanında artarak sürmesine güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Katma değeri yüksek, nitelikli UDY projelerini önceleyen bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu kapsamda sadece ekonomik büyüklük değil özellikle teknoloji transferi sağlayan, istihdam yaratma potansiyeli yüksek, tedarik zinciri entegrasyonunu güçlendiren ihracat odaklı yatırım projelerine öncelik veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de stratejimiz doğrultusunda yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."