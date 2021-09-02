Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaUluslararası kuruluşlardan 'büyüme' revizyonu
HaberlerUzmanpara Haberleri Uluslararası kuruluşlardan 'büyüme' revizyonu

Uluslararası kuruluşlardan 'büyüme' revizyonu

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen bu yılın ikinci çeyreğinde rekor büyüme kaydederken, ülke ekonomisine ilişkin 2021 büyüme tahminlerinde yeni revizyonlar art arda geldi.

02.09.2021 - 11:15 | | AA
Uluslararası kuruluşlardan 'büyüme' revizyonu

Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi sert şekilde vurduğu 2020'de gösterdiği yüzde 1,8'lik büyüme performansıyla dikkatleri çeken Türkiye ekonomisi, toparlanma ivmesini bu yıl da güçlü bir şekilde sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2'lik büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte beklentiler dahilinde baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüme gösterdi. Böylece 1999 yılından itibaren açıklanan yeni serideki en yüksek büyüme oranına ulaşıldı.

Geçen yıl Çin ile birlikte büyüme kaydeden sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde ise Birleşik Krallık'ın ardından OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi oldu.

Moody's, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'ya yükseltti

Uluslararası ekonomi ve finansın önde gelen kuruluşları, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerlemenin etkisiyle Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini gözden geçirdi.

Bu kuruluşlardan biri olan Moody's, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltti.

Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisini de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkaran Moody's, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediğini belirtti.

Geçen yılki güçlü kredi büyümesinin devam eden etkisi ve baz etkisinin de büyümede rol oynadığına işaret eden Moody's, sıkılaşan finansal şartlar, bu yılki kredi büyümesinin geçen yıldan çok daha düşük bir seviyede kalması ve yüksek seyreden enflasyon nedeniyle büyüme ivmesinde gelecek çeyreklerde yavaşlama beklendiğini kaydetti.

ABD'li yatırım bankalarından da yukarı yönlü revizyonlar geldi

ABD'nin büyük yatırım bankalarından JPMorgan ve Goldman Sachs da Türkiye'nin 2021 yılı büyüme performansına ilişkin tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti.

JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini güçlü iç talep ve ihracattaki toparlanmayla yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e revize ederken, 2022 büyüme tahminini yüzde 3,4 olarak korudu.

Goldman Sachs da Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,5'e çıkardı.

Uluslararası Para Fonu ise (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz ayı güncellemesinde, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,8 ve 2022'de yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü. IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini daha önce bu yıl için yüzde 6 ve 2022 için yüzde 3,5 olarak açıklamıştı.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Ferhan Şensoy'a veda! Babasını böyle uğurladı

Ferhan Şensoy'a veda! Babasını böyle uğurladı

Çarpıcı verileri paylaşıp vaka artışının sebebini açıkladı

Çarpıcı verileri paylaşıp vaka artışının sebebini açıkladı

G.Saray, Marcao'ya verilen cezayı açıkladı

G.Saray, Marcao'ya verilen cezayı açıkladı

Forma numarası resmen duyuruldu!

Forma numarası resmen duyuruldu!

AVM ve kafelerde PCR testi için açıklama!

AVM ve kafelerde PCR testi için açıklama!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Milyonlarca öğrenci bekliyordu! Bilim Kurulu sonrası açıklandı: Artık zorunluluktur

Son dakika haberi: Milyonlarca öğrenci bekliyordu! Bilim Kurulu sonrası açıklandı: Artık zorunluluktur

Sıradaki Haber
Emekli ve memura çifte müjde! 950 lira zam...

Emekli ve memura çifte müjde! 950 lira zam...

Sıradaki Haber
Marmara'dan balık yenir mi? Uzmanlar yanıtladı

Marmara'dan balık yenir mi? Uzmanlar yanıtladı

Sıradaki Haber
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim için flaş açıklama

YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim için flaş açıklama

Sıradaki Haber