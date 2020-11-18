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18.11.2020 - 10:32 | | DHA

Uluslararası yatırım açığı yükseldi

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2019 yıl sonundaki 345.4 milyar dolardan, Eylül sonunda 368.5 milyar dolara yükseldi.

Uluslararası yatırım açığı yükseldi
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Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, yüzde 11.2 azalışla 225 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 0.9 azalışla 593.5 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, rezerv varlıklar yüzde 24.6 azalışla 79.7 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 4.5 azalışla 90.8 milyar dolara geriledi.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1.1 artışla 48 milyar dolara yükseldi.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 13.4 artışla 185.4 milyar dolara yükseldi.

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