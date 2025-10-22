Canlı Borsa
UniCredit'in 3. çeyrek net karı 2,63 milyar euro ile tahmini yüzde 10 aştı.

22.10.2025 - 09:54
UniCredit tahminlerden iyi performans gösterdi

UniCredit'in üçüncü çeyrek net karı 2,63 milyar euro ile tahmini yüzde 10 aştı. Beklenti 2,4 milyar euroydu.

Aynı dönemde gelirler 6,17 milyar euro olurken piyasa tahmini 6,0 milyar euro seviyesindeydi. Net faiz geliri 3,37 milyar euro olarak beklentiye paralel seyretti.

Net ücret ve komisyon geliri 2,04 milyar euro ile tahminleri aştı. Banka, yıllık net kar tahminini ise 10,5 milyar euro civarında sürdürdü.

