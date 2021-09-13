Unicredit'ten Euro Bölgesi için büyüme tahmini

Unicredit Baş Ekonomisti Erik F. Nielsen, 3. çeyrek dönemde de Euro Bölgesi'nde büyümenin güçlü gelmesinin ardından kış aylarından itibaren büyümede yavaşlama tahmin ettiğini belirtti.

Ekonomist, "Euro Bölgesi ekonomisi yıl sonunda ya da gelecek yılın başında pandemi öncesi büyüklüklere ulaşabilir. Ancak pandemi olmasaydı ekonominin gelebileceği noktaya ulaşmak daha zor olacak" dedi.