Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÜretim kısıntısına ilişkin karar alınmadı
HaberlerUzmanpara Haberleri Üretim kısıntısına ilişkin karar alınmadı
ABONE OL

Üretim kısıntısına ilişkin karar alınmadı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPHEC) Çarşamba günü düzenlenen toplantısı, petrol üretim kısıntılarına ilişkin her hangi bir karar alınmadan tamamlandı.

01.04.2021 - 09:16 | | DHA
Üretim kısıntısına ilişkin karar alınmadı

OPEC Genel Sekreteri Mohammad Sanusi Barkindo, koronavirüs ile ilgili birçok olumlu gelişmeye karşın, petrol piyasaları için daha bir çok belirsizliğin bulunduğuna dikkat çekti.

Barkindo, söz konusu belirsizliklere örnek olarak, küresel düzeyde Covid-19 vakalarındaki artışları, artan kısıtlama önlemleri ve seyahat kısıtlamaları gibi gelişmeleri gösterdi.

Toplantıya ilişkin açıklamalara göre, Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) 28. toplantısındaki ana endişeler, ittifakın petrol üretimini kısma anlaşmasına uyum derecesinin yanı sıra aşırı üretimin telafisi için atılacak adımlar konusunda odaklandı.

Toplantıda ortaya koyulan verilere göre, OPEC'in Mayıs ayından Şubat sonuna kadar toplam üretimi, kısıtlama kapsamında belirlenen sınırın, günde ortalama yaklaşık 3.0 milyon varil üzerinde gerçekleşti.

OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) Birleşik teknik Komitesi, gelişmeleri ve üretim kısıntılarını görüşmek üzere bugün toplanacak.

GÜNCEL HABERLER

Elini öpüp, helallik isteyerek dolandırdılar!

Elini öpüp, helallik isteyerek dolandırdılar!

Bakan açıkladı! Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı

Bakan açıkladı! Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı

Tıbbi cihaz sektöründen 2020'de 5 milyar dolarlık ihracat

Tıbbi cihaz sektöründen 2020'de 5 milyar dolarlık ihracat

Son dakika! İstanbul Boğazı'ndan panik anları!

Son dakika! İstanbul Boğazı'ndan panik anları!

72 bini aştı... Günlük vakalar 6 ayın zirvesine çıktı!

72 bini aştı... Günlük vakalar 6 ayın zirvesine çıktı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elini öpüp, helallik isteyerek dolandırdılar!

Elini öpüp, helallik isteyerek dolandırdılar!

Sıradaki Haber
Başvuranın hesabına yatacak! Yeni destek...

Başvuranın hesabına yatacak! Yeni destek...

Sıradaki Haber
m-RNA dizilimleri çözüldü, internette yayında!

m-RNA dizilimleri çözüldü, internette yayında!

Sıradaki Haber
1 Nisan şakaları: Gülmek ve güldürmek isteyenler için eğlenceli 1 Nisan şakaları 2021 seçenekleri

1 Nisan şakaları: Gülmek ve güldürmek isteyenler için eğlenceli 1 Nisan şakaları 2021 seçenekleri

Sıradaki Haber