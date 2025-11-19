UYP verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı. Buna göre, eylül ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 artışla 395,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,1 yükselişle 722,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) eylül itibarıyla eksi 327,1 milyar dolar oldu.

Rezerv varlıklar, 1,8 milyar dolar artarak 180,1 milyar dolar ile tarihsel olarak en yüksek değere ulaştı. Varlık kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,8 artışla 72,5 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 2,3 azalarak 138,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 9,3 azalışla 42,7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet’in DİBS yükümlülükleri, yüzde 30,1 artarak 15,7 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 artışla 213,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken Portföy yatırımları kalemi yüzde 12,1 artarak 130,8 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,5 artarak 378,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.