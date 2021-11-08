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UzmanparaUzman isim borsadaki ralliyi değerlendirdi
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Uzman isim borsadaki ralliyi değerlendirdi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bugün 1599 puana çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Sefer Şener, "İçeride ve dışarıda olumlu gelişmeler borsaya yansıyor. Kasım ayı boyunca alımların devam etmesini bekliyoruz" dedi.

08.11.2021 - 15:52 | | UZMANPARA
Uzman isim borsadaki ralliyi değerlendirdi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, son günlerde gösterdiği yukarı yönlü hareketle rekor kırmaya devam ediyor. Bugün 1599 puana kadar çıkarak tüm zamanların zirvesine ulaşan endekste yabancı alımları ise dikkat çekiyor.

Borsada görülen rekor seviyeyi ve yabancı alımlarını değerlendiren Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın tahvil alım kararı vardı. 120 milyar dolarlık alımı 15 milyar dolar azalttı. 2022’nin ortasından itibaren de faiz kararı verecek. Bu piyasalara pozitif yansıdı.

Küresel çapta da piyasalar normale dönmeye başladı. Alımlar borsaya yöneliyor ve bu durum Türkiye’ye de yansıyor.

'ALIMLARIN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ'

İçeride ve dışarıda olumlu gelişmeler borsaya yansıyor. Kasım ayı boyunca alımların devam etmesini bekliyoruz. Borsa alternatif olarak ortaya çıktı. Konjonktürel olarak küresel çapta gıda ve iklim ile ilgili riskler var. Geçen ay itibarıyla borsada en çok kazandıran sektör ulaştırma ve bankacılık oldu. Bunu da göz önüne almak lazım. Dünya çapında yukarı seviyelerde dalgalanma olursa bunu da fiyatlamak lazım.

'BORSA YÜZDE 14’LÜK GETİRİ SAĞLADI'

İçerideki yabancı girişlerine baktığımızda son 1 aylık rakamlara göre borsa yüzde 14’lük bir getiri sağlamış. Bazı düzeltmeler yaşanabilir ancak alternatif olarak borsaya yatırımın artacağı bir sürece giriyoruz diye düşünüyorum."

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