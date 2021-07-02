'Varlık alımlarının azaltımına bu yıl başlanmalı'

WSJ'ye verdiği röportajda "Ben varlık alımlarının azaltılması sürecinin başlatılması tarafındayım" diye konuşan Harker, varlık alımlarının azaltılmaya başlandığını görmek istediğini belirterek, "Ne kadar erken gerçekleşir ise o kadar iyi. Ancak bunun yavaş ve muntazam bir süreçle başladığını görmek istiyorum" diye konuştu.

Harker bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nin oy verme hakkı olan bir üyesi değil.

Demecinde, Fed'in Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarını eşit şekilde azaltması gerektiğine inandığını belirten Harker, "Eğer varlık alımı azaltım sürecine başlarsak, bunu basit tutmalıyız" diye konuştu. Varlık alımlarının azaltımının 12 aylık bir süreç olması gerektiğini de belirten Harker, "Eğer her ay 10 milyar dolar azaltırsak 12 ayda tamamlarız. Bunun makul olduğunu düşünüyorum" dedi.

Varlık alımları azaltımının Fed faiz artırımlarına başlamadan önce tamamlandığını görmek istediğini de ifade eden Harker, "Benim tahminim Fed faiz oranlarına 2023'e kadar dokunmayacağımız yönündeydi ve hala o noktadayım" diye konuştu.