Varlık Fonu Nedir, Nasıl Çalışır? Varlık Fonu Ne İşe Yarar?

Varlık Fonu devletin iştiraklerini işletmek amacı ile kurulan bir şirkettir. Varlık Fonu'nun temel amacı bu işletme ve iştirakleri devlet mantığı ile değil, ticari mantıkla yöneterek kara geçirmek ve bu karı devlet kaynaklarına aktararak verimli kullanılmasını sağlamaktır.



Varlık Fonu Nedir?



Varlık Fonu, Türkiye devletine ait olan şirketleri etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi, yeni iştirakler için kaynak sağlamak, halihazırda bulunan kaynakların konjektürel değişikliklerini sağlamak, yeni birimler oluşturmak, bu şirketlere veya yeni kurulacak olan iştiraklere kaynak sağlamak, dış ticaret hareketliliğini sağlamak amacıyla kurulmuş olan bir şirkettir. Varlık Fonu, devletin bir şirketidir ve doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlıdır.



Varlık Fonu Nasıl Çalışır?



Varlık Fonu'nun çalışma sistemleri devlet kuruluşları ile sınırlı değildir. Devletin kayyum yolu ile veya direk olarak el koyduğu iştiraklerde Varlık Fonu'na devredilir. Varlık Fonu özel şirket mantığı ile yönetilir bu nedenle de Sayıştay denetimine tabi değildir. Özel hukuk ve hükümlerine göre denetimi gerçekleştirilir.



Varlık Fonu Ne İşe Yarar?



Devletin sahibi olduğu veya hissedar olduğu firmaların yönetilmesi ve temsil edilmesi Varlık Fonu'nun görev ve yetkileri arasındadır. Ayrıca Varlık Fonu, hissedar olduğu veya sahibi olduğu şirketler için direk olarak menkul kıymet çıkarabilmektedir. Bu şirketlerin kapsamlarını genişletmek Varlık Fonu'nun yetkisindedir.



Varlık Fonu'nda Hangi İştirakler Bulunur?



Varlık Fonu'na bağlı olan işletmeler şunlardır;

- Ziraat Bankası (Hisse Oranı 0)

- BOTAŞ (Hisse Oranı 0)

- Türkiye Petrolleri A.Ş (Hisse Oranı 0)

- TVF Enerji (Hisse Oranı 0)

- PTT (Hisse Oranı 0)

- TVF Rafineri ve Petrokimya (Hisse Oranı 0)

- Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş (Hisse Oranı 0)

- İzmir Alsancak Limanı (Hisse Oranı 0)

- Türksat (Hisse Oranı 0)

- TVF Maden (Hisse Oranı 0)

- Eti Maden (Hisse Oranı 0)

- Çaykur (Hisse Oranı 0)

- Borsa İstanbul (Hisse Oranı %90,3)

- Türkiye Sigorta A.Ş (Hisse Oranı %81)

- Halk Bank (Hisse Oranı %75,3)

- Türk Hava Yolları (Hisse Oranı %49,12)

- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş (Hisse Oranı %49)

- Vakıfbank (Hisse Oranı %36)

- Turkcell (Hisse Oranı %26,2)

- Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş (Hisse Oranı %20)

- Kayseri Şeker (Hisse Oranı ,1)

- Türk Telekom (Hisse Oranı % 6,68)



Bu işletmelerin yanı sıra Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı ve At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı da Varlık Fonu tarafından düzenlenmekte ve gelirleri Varlık Fonu'na aktarılmaktadır. Ayrıca Varlık Fonu'na ait taşınamazlar ve gayrimenkullerde vardır. Bunların kiralanması ve satılması yoluyla da gelir elde edilir.