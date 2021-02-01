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01.02.2021 - 13:11 | | AA

Vergi ve borç yapılandırmasında son gün

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamından yararlanmak isteyenlerin bugün vergi dairelerine mesai bitimine, çevrim içi olarak da gece yarısına kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Vergi ve borç yapılandırmasında son gün
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AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) aldığı bilgiye göre, mükellefler Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan imkanlara son gün de yoğun ilgi gösteriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vergi dairelerine gitmek istemeyen mükellefler çevrim içi olarak başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" ile e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Yasal olarak bu sürenin uzatılması mümkün olmazken, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başvurularını elektronik ortamda yapması sağlık açısından önem arz ediyor.

İşlemlerini vergi dairelerinden yapmak isteyen mükelleflerin ise bugün vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Vergi daireleri, başvuru için mesai bitimine kadar gelen tüm mükelleflerin işlemleri tamamlanıncaya kadar açık tutulacak.

İlk taksit ödemelerinin en geç 1 Mart'a kadar yapılması gerekiyor

Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar yapmaları önem taşıyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak söz konusu tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim olanağı sağlanıyor.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

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