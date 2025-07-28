Veri Araştırma Merkezi Projesi hayata geçirildi

TCMB'den yapılan duyuruda, veriye dayalı araştırmaları teşvik etmek amacıyla, araştırmacıların mikro düzeydeki verilere güvenli erişimini sağlayacak VERİM Projesi'nin hayata geçirildiği bildirildi.

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VERİM'in, para politikası, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir kalkınma gibi TCMB Araştırma Gündemi ile uyumlu alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek için araştırmacılara yüksek kalitede veriye erişim imkanı sağladığı belirtilen duyuruda, "VERİM, kamu kurum ve kuruluşları, akademik kurumlar ve uluslararası organizasyonlarla işbirliğine açıktır. Verilere erişim, TCMB güvenli veri erişim kuralları çerçevesinde, yalnızca TCMB bünyesinde VERİM için tahsis edilmiş fiziksel ortamda ve yazılım altyapısıyla gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda, TCMB'nin, VERİM aracılığıyla bilimsel araştırmalara daha fazla katkı sunmayı ve karar alma süreçlerinde veri temelli analizlerin kullanımını artırmayı hedeflediği bilgisi paylaşıldı.