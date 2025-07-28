Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaVeri Araştırma Merkezi Projesi hayata geçirildi
HaberlerUzmanparaVeri Araştırma Merkezi Projesi hayata geçirildi

Veri Araştırma Merkezi Projesi hayata geçirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilimsel araştırmalara daha fazla katkı sunmak ve karar alma süreçlerinde veri temelli analizlerin kullanımını artırmak hedefliyle Veri Araştırma Merkezi (VERİM) Projesi'ni hayata geçirdi.

28.07.2025 - 09:02 | | AA
Veri Araştırma Merkezi Projesi hayata geçirildi

TCMB'den yapılan duyuruda, veriye dayalı araştırmaları teşvik etmek amacıyla, araştırmacıların mikro düzeydeki verilere güvenli erişimini sağlayacak VERİM Projesi'nin hayata geçirildiği bildirildi.

Haberin Devamı

VERİM'in, para politikası, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir kalkınma gibi TCMB Araştırma Gündemi ile uyumlu alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek için araştırmacılara yüksek kalitede veriye erişim imkanı sağladığı belirtilen duyuruda, "VERİM, kamu kurum ve kuruluşları, akademik kurumlar ve uluslararası organizasyonlarla işbirliğine açıktır. Verilere erişim, TCMB güvenli veri erişim kuralları çerçevesinde, yalnızca TCMB bünyesinde VERİM için tahsis edilmiş fiziksel ortamda ve yazılım altyapısıyla gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda, TCMB'nin, VERİM aracılığıyla bilimsel araştırmalara daha fazla katkı sunmayı ve karar alma süreçlerinde veri temelli analizlerin kullanımını artırmayı hedeflediği bilgisi paylaşıldı.

Galatasaray'dan potada takviye! John Meeks imzayı attı

Galatasaray'dan potada takviye! John Meeks imzayı attı

İsrailli bakandan skandal sözler: 'İran'ın verdiği hasar, zaferin parçası'

İsrailli bakandan skandal sözler: 'İran'ın verdiği hasar, zaferin parçası'