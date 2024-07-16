'Veriler faiz indirimlerinin önünü açtı'

Powell,"Fed faiz indirimi yapmak için enflasyonun %2'ye ulaşmasını beklerse, çok uzun süre beklemiş olur" ifadesini de kullandı.

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Ancak Powell, faiz indirimlerinin zamanlaması hakkında belirli bir mesaj gönderme niyetinde olmadığını açıkça belirtti.

Washington DC Ekonomi Kulübü'nde David Rubenstein'in sorularını yanıtlayan Powell, "İlk çeyrekte ek bir güven kazanmadık ancak geçen haftaki de dahil olmak üzere ikinci çeyrekteki üç okuma, güvene bir miktar katkıda bulunuyor" dedi.

Powell ayrıca, merkez bankası yetkilileri arasında enflasyonu düşürmeye odaklanmaya devam etmenin yanı sıra iş gücü piyasasına yönelik potansiyel riskleri vurgulamaya yönelik bir ton değişikliğini de pekiştirdi.

"Artık enflasyon düştüğüne ve iş gücü piyasası gerçekten soğuduğuna göre her iki yetkiye de bakacağız" diye konuşan Powell, "İkisi çok daha iyi bir denge içinde" dedi.

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Powell, cumartesi günü Pensilvanya'da düzenlenen bir mitingde eski ABD başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine piyasaların vereceği tepki sorulduğunda, şiddeti kınadı ve Trump'ın daha ciddi bir şekilde yaralanmamış olmasından dolayı minnettar olduğunu söyledi. Piyasa etkisi hakkında konuşmayı reddetti.