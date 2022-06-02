'Veriler resesyona işaret etmiyor'

Fox Business'a açıklamalarda bulunan Barkin, para politikasının normalleştirilmesi gerektiğini belirtirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilançosunun daraltılmasının politika sıkılaştırmaya yardım edeceğini de vurguladı.

Tüketici talebinin güçlü olmaya devam ettiğini ve bunun faiz artırmak için daha fazla neden sağladığını ifade eden Barkin, faiz artırım hızının ancak enflasyon bekleyişlerinde bir değişimden etkilenebileceğini de belirtti.

Barkin, "Hala oldukça güçlü tüketici talebi olduğunu duyuyorum. Tüketici harcamaları konusunda beni endişelendirecek herhangi bir veri görmüyorum. Enflasyon noktasında ne yapmamız gerekiyor ise onu yapıyoruz. Amerikan halkının bizden beklediği bu. Faiz artırım hızının değişmesi için, enflasyon beklentilerinin değişmesi gerekli" diye konuştu.