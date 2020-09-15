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15.09.2020 - 08:09 | | Foreks

Victoria's Secret'ın İngiltere bölümü Next'e satıldı

L Brands, Victoria's Secret'ın İngiltere bölümünün çoğunluk hisselerinin İngiliz giyim perakendecisi Netx Plc tarafından satın alındığını bildirdi.

Victoria's Secret'ın İngiltere bölümü Next'e satıldı
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L Brans'ın İngiltere birimi Covid19 nedeniyle 25 mağazasının tamamını kapatmak zorunda kalması sonrasında Haziran ayında kayyuma devredilmişti.

Next, Victoria's Secret'ın İngiltere bölümünü yeni bir ortaklık çerçevesinrde alacak. Bu yeni ortalığın yütde 51 büyük hissedarı Next olacak ve İngiltere ve İrlanda'daki bütün Victroia'sa Secret magazalarını yönetecek.

Netx ile L Brands arasındaki anlaşmanın mali detayları ise kamuoyuna açıklanmadı.

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