VİOP'ta döviz ve altına bağlı sözleşmelerde fiyat limitleri yükseltildi

Borsa İstanbul'un VİOP gün içi fiyat limiti değişikliği duyurusu, kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "VİOP'ta işlem gören dolar/TL, euro/TL, ruble/TL ve yuan/TL döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için yüzde 20'ye çıkarılmıştır." denildi.