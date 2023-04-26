Visa karını artırdı

Visa'nın hisse başına karı 1,99 dolar olan beklentileri aşarak 2,09 dolar seviyesinde gerçekleşti. Gelirleri de yüzde 11 artışla 8 milyar dolara ulaştı.

Şirket yaptığı açıklamada çıkardıkları kredi kartları ile denizaşırı harcamaların yılın ilk çeyreğinde beklenmedik şekilde arttığını belirtti. Sınır ötesi kart kullanım hacmi yüzde 20 olan beklentileri aşarak yüzde 24 büyüdü. Visa'nın kartları ile toplam harcama hacmi yüzde 9 artarak 3,6 trilyon dolara çıktı.