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13.11.2020 - 15:37 |

Volkswagen 5 yılda 73 milyar euro yatırım yapacak

Dünyanın en büyük araç üreticisi Volkswagen, gelecek 5 yılda hibrid teknolojilere, dijitalleşmeye ve elektrikli araç teknolojisine 73 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor.

Volkswagen 5 yılda 73 milyar euro yatırım yapacak
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Volkswagen Yönetim Kurulu üyesi Hans Dieter Poetsch'in verdiği bilgiye göre öngörülen yatırımın 35 milyar euroluk bölümü elektrikli araç teknolojisine ve 11 milyar euroluk bölümü yeni hibrid araçların geliştirilmesine yapılacak.

Dijitalleşmeye ise 27 milyar euro harcanması planlanıyor.

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