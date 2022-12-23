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Volkswagen'in ana fabrikasında üretim duracak

Volkswagen'i tedarik zincirindeki aksamalar vurdu. Şirketin Almanya Wolfsburg'daki fabrikasında üretim ocak ayında belli aralıklarla duracak.

23.12.2022 - 09:30 |
Volkswagen'in ana fabrikasında üretim duracak

Dünyadaki üretim ve tedarik zincirindeki sorunlar otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, koronavirüs ve Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ortaya çıkan tedarik sorunundan etkilendi.

Volkswagen bu nedenle ana fabrikası olan Wolfsburg'da ocak ayında üretimi birkaç vardiya durduracak.

9 Ocak'tan 27 Ocak'a kadar Golf üretiminin yapıldığı 3 numaralı montaj hattının gece vardiyası üretim durdurmadan etkilenecek.

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