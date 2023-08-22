Wall Street stratejistlerinden hisse öngörüsü

Wall Street stratejistlerine göre ABD hisse senetlerinde düşüşün devam etmesi halinde düşüş bu yılki rallinin dışında kalanlar için bir alım fırsatı olabilir.

HSBC Stratejist Max Kettner yaptığı değerlendirmede henüz atağa geçme zamanı olmadığını, önlerinde bazı testler olduğunu, ancak devam eden bir düşüşün hisse senetlerinde riski artırmak için bir işaret olacağını söyledi.

Citigroup'tan Scott Chronert da S&P 500 endeksinin mayıs ayı seviyelerine yaklaşması durumunda pozisyonları artırmanın doğru adım olabileceğini vurguladı.

Goldman Sachs Group'un ABD Hisse Senedi Baş Stratejisti David Kostin de ekonomide yumuşak inişin devam etmesi halinde yatırımcıların hisse senedi varlıklarını artırabileceklerini savundu. Kostin hedge fonların kaldıraç seviyelerinin alımlarını artırma gücüne sahip olduklarını gösterdiğini ve yatırım fonlarının nakit varlıklarındaki azalmanın da potansiyel talepte bir artışa işaret edebileceğini vurguladı.

Kostin yayınladığı yatırımcı notunda, "ABD'li yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgilerini daha da artırabilecekleri bir alan olduğunu düşünüyoruz. ABD ekonomisi yumuşak iniş yolunda ilerlemeye devam ederse hisse senetlerinde düşüşün kısa ömürlü olacağına inanıyoruz" dedi.