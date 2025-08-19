Xiaomi, 2. çeyrekte kar etti

Xiaomi, Nisan-Haziran 2025 dönemine ait mali bilançosunu açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre, şirketin gelirleri, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 30,5 artarak 116 milyar yuan (16,1 milyar dolar) oldu. Bu dönemde şirketin net karı da yıllık yüzde 75,4 artışla 10,8 milyar yuana (1,5 milyar dolar) yükseldi.

Şirketin ana iş kolu olan akıllı telefon ve akıllı cihaz satışlarından elde ettiği gelir yıllık yüzde 14,8 artışla 94,7 milyar yuana (13,1 milyar dolar), elektrikli araç, yapay zeka ve diğer yeni girişimlerinden elde ettiği gelirler ise 21,3 milyar yuana (2,9 milyar dolar) ulaştı. Yeni girişimlerden elde edilen gelirlerin yüzde 96,7'si elektrikli araç satışlarından geldi.

Şirket, elektrikli araçlar ve diğer yeni girişimlere yaptığı büyük ölçekli operasyon harcamaları nedeniyle bu iş kolunda yaklaşık 300 milyon yuan (41,7 milyon dolar) zarar etti.

Haberin Devamı

Akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi şirket, 2024'te yeni geliştirdiği elektrikli spor otomobil modeli "SU7" ile otomobil piyasasına giriş yapmıştı. Şirket, "YU7" adını verdiği elektrikli SUV modelini ise haziran ayında tanıtmıştı.

Xiaomi'nin gelirleri yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 47,4 artışla 111 milyar yuana (16,6 milyar dolar) ulaşırken şirket söz konusu dönemde 10,7 milyar yuan (1,5 milyar dolar) kar elde etmişti.