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Yabancı yatırımcılar borsada satış yaptı

Borsa İstanbul'da 2021 yılında yabancı yatırımcılar 1,63 milyar dolar net satım yaptı.

06.01.2022 - 11:28 |
Yabancı yatırımcılar borsada satış yaptı

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar geçen yıl 226 milyar 383 milyon 747 bin 428 dolar alım işlemi yaparken, 228 milyar 16 milyon 13 bin 147 dolar satım işlemi gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri 1 milyar 632 milyon 265 bin 719 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlemleri ise 454 milyar 399 milyon 760 bin 575 dolar olarak hesaplandı.

Bir önceki yıl yabancılar 199 milyar 728 milyon 451 bin 834 dolar alım, 204 milyar 311 milyon 233 bin 107 dolar satım işlemi yapmış, toplam işlem hacmi 404 milyar 39 milyon 684 bin 941 dolar olmuştu. Net satım tutarı ise 4 milyar 582 milyon 781 bin 273 dolar olarak gerçekleşmişti.

ARALIK AYINDA DA SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Pay piyasasında aralık ayında da yabancı yatırımcılar satım yönünde işlem gerçekleştirdi. Yabancılar 1,04 milyar dolar net satım yaptı.

Söz konusu ayda yabancılar 24 milyar 259 milyon 961 bin 226 dolar tutarında alım yaparken, 25 milyar 296 milyon 242 bin 895 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri 1 milyar 36 milyon 281 bin 669 dolar oldu.

Toplam işlem tutarı ise 49 milyar 556 milyon 204 bin 121 dolar olarak belirlendi.

Yabancılar geçen yılın 6 ayında net satım, kalan 6 ayında ise net alım yönünde işlem gerçekleştirdi.

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