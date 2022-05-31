Yabancı yatırımcılar Çin hisselerinden çıktı

Covid-19'a karşı uygulanan karantina tedbirleri, Ukrayna'daki savaş ve teknoloji şirketlerine yönelik denetim yabancı yatırımcıların Çin hisse senetlerinde satış yapmalarına yol açtı.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre yabancı yatırımcılar ocak-mayıs döneminde Şanghay ve Shenzhen borsalarında 15 milyar yuan (2,2 milyar dolar) tutarında net satış yaptı. Bu Çin hisse senedi piyasalarında 2017 yılından bu yana görülen ilk çıkış oldu.