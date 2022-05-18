Yabancı yatırımcılar Çin tahvilini azalttı

Çin Merkezi Takas ve Saklama ile Shanghai Clearing House tarafından derlenen verilere göre yabancı yatırımcıların ellerindeki yuan cinsinden Çin tahvili miktarı şubat ve mart aylarının ardından nisan ayında da azaldı.

Yabancı yatırımcıların ellerindeki Çin tahvili miktarı nisan sonunda mart ayı sonuna göre yüzde 2,8 azalarak 3,77 trilyon yuan oldu.

Offshore yatırımcıların elindeki Çin tahvili miktarı mart ayında yüzde 2,82 ve şubat ayında yüzde 1,97 düştü.