Yabancı yatırımcılar Japon hisseleri aldı

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık verilere göre 2-8 Nisan döneminde yabancıların net pay alımları 2 trilyon 368,9 milyar yen oldu.

Denizaşırı yatırımcılar aynı dönemde Japon tahvillerinde de 1 trilyon 311,1 milyar yen tutarında net alım yaptı.

Japonlar ise yurt dışında 28,2 milyar yen net pay alımı gerçekleştirirken, tahvilde 788,8 milyar yen net satıcı oldu.