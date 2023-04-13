Yabancı yatırımcılar Japon hisseleri aldı
Japonya'da yabancı yatırımcıların önceki hafta başlayan Japon hisse senedi alımları geçen hafta artarak devam etti.
13.04.2023 - 09:59 |
Japonya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık verilere göre 2-8 Nisan döneminde yabancıların net pay alımları 2 trilyon 368,9 milyar yen oldu.
Denizaşırı yatırımcılar aynı dönemde Japon tahvillerinde de 1 trilyon 311,1 milyar yen tutarında net alım yaptı.
Japonlar ise yurt dışında 28,2 milyar yen net pay alımı gerçekleştirirken, tahvilde 788,8 milyar yen net satıcı oldu.
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