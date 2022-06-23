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Yabancı yatırımcılar Japon tahvili sattı

Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta Japon tahvillerinde rekor miktarda satış yaptı.

23.06.2022 - 09:40 |
Yabancı yatırımcılar Japon tahvili sattı

Küresel faizlerin yükselmeye devam ettiği ortamda Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) uzun vadeli faiz oranlarını sınırlamakta başarılı olamayabileceği endişeleri yabancı yatırımcıların geçtiğimiz hafta rekor miktarda satış yapmalarına neden oldu.

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre 17 Haziran'da sona eren haftada yabancı yatırımcılar 4,8 trilyon yen tutarında Japon devlet tahvili sattı.

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