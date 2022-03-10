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Yaptırım listesine Abramovich de eklendi

İngiltere yaptırım uyguladığı Rus oligarklar ile iş insanları listesine yeni isimler ekledi ve listede Roman Abramovich'e de yer verdi.

10.03.2022 - 12:46 |
Yaptırım listesine Abramovich de eklendi

Abramovich'in yanı sıra listede Igor Sechin, Oleg Deripaska, Dmitry Lebedev, Alexey Miller, Nikolai Tokarev ve Andrey Kostin de yer aldı.

Yapılan açıklamada listeye eklenen Rus oligarkların toplam net servetlerinin 15 miyar sterlin olduğu belirtildi.

Açıklamada yaptırım listesindeki kişilerin İngiliz vatandaşları ve şirketleri ile iş yapmalarının yasaklandığı, seyahat ve ulaştırma yasağı getirildiği ifade edildi.

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