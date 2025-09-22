'Yaşlanan nüfus istihdam artışını tehdit ediyor'

Makhlouf, demografik kaymaların enflasyon üzerinde değişken ve bazen çelişkili etkiler yaratabileceğini vurguladı. Bu demografik değişimlerin olası sonucunun parçalı enflasyon dinamikleri olacağını belirten Makhlouf, konuşmasında, göçün yaklaşan demografik değişimlerin bazı etkilerini hafifletebileceğini ancak bu gidişatı tamamen durduramayacağını ifade etti.

Haberin Devamı

Merkez bankacılarının demografik değişimler ve dolayısıyla fiyat istikrarı görevleriyle karşılaşabileceği zorluklara değinen Makhlouf, "Yaşlanan nüfus toplam talebi düşürerek fiyat artışını sınırlayabilirken, daha az sayıda çalışma çağındaki insan iş gücü piyasalarını sıkılaştırarak ücretleri yukarı çekme riski taşımaktadır" şeklinde konuştu.