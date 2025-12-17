Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları yeniden hareketlendi

Dün ons fiyatındaki yatay seyre karşın değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 5 bin 907 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 14.09 itibarıyla 5 bin 932 lira seviyesinde bulunuyor.

Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 değer kazancıyla 4 bin 318 dolarda seyrediyor.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin soru işaretleri ile ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına yönelik belirsizlikler varlık fiyatlamalarında etkisini sürdürürken, küresel ölçekte jeopolitik tansiyonun yeniden tırmanabileceğine dair sinyaller altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini destekliyor.

Ülkede dün açıklanan kasım ayına ait tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde artmasına karşın, ağustos ve eylül ayı verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi iş gücü piyasasına ilişkin endişelerin yeniden öne çıkmasına neden oldu.

ABD'de hükümetin kapalı olduğu süreçte ölçümlerin sağlıklı yapılamaması nedeniyle aksayan kritik verilerin yeniden açıklanmaya başlanmasına karşın yatırımcılar söz konusu verileri temkinli bir bakış açısıyla ele alıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesine karşın Fed'in ocak ayındaki toplantısına ilişkin beklentilerde kayda değer bir değişim gözlenmedi. Fiyatlamalar, Bankanın ocak toplantısında politika faizini yüzde 75 ihtimalle sabit bırakacağına işaret ediyor.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerinde yatırımcıların Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu arayacağını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.