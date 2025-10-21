Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatlarında sert düşüş başladı

Dün gece geç saatlerde 4381,38 dolara kadar yükselerek rekor kıran ons altın fiyatı bugün düşüş göstermeye başladı. Altının ons fiyatı yüzde 5'in üzerinde kayıpla 4.200 dolar eşiğinin de altına sarktı. Ons altında gün içerisinde en düşük 4.122 dolar seviyesi test edildi.

REKORA YAKLAŞAN GRAM ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Yurt içinde gram altın fiyatı dün ons altındaki yükselişe bağlı olarak 5.897 TL seviyesine kadar yükseldi. Gram altında rekor 5.905 TL seviyesiydi.

Dünkü yükselişin ardından düşüşe geçen gram altın bugün 5.562 TL seviyesine kadar geriledi. Gram altında da günlük bazda değer kaybı yüzde 5 seviyelerini aştı.

ALTINDA GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI MI?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Kar realizasyonu ve güvenli liman talebinin azalması, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi bir miktar törpüledi. Ancak Fed mevcut faiz indirimi rotasında kaldığı sürece, altındaki geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir" dedi.

Piyasalar, bu ay çeyrek puanlık bir Fed faiz indirimi ve aralıkta bir indirim daha olasılığını tamamen fiyatladı.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

Cuma günü açıklanması beklenen ve hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen ABD TÜFE verisinin, eylül ayında yıllık bazda %3,1 artış göstermesi bekleniyor.

ABD hükümet kapanması pazartesi günü 20. gününe girerken, Senato’daki onuncu oylamada da ilerleme sağlanamadı. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, kapanmanın bu hafta sona ereceğini öngördü.