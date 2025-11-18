Yatırımcılar dikkat! Altında düşüş seriye bağladı: Kritik sınırın altına geriledi

Aralık ayında Fed’in faiz indirimi ihtimalinin azalması ve buna bağlı olarak ABD dolarının güçlenmesi yatırımcı iştahını zayıflatarak altın fiyatını 4.000 dolar desteğine getirdi.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler 4000 dolar desteğinin kırılması halinde aşağı hareketin 3.971 ve 3.935 dolara doğru devam etmesini bekliyorlar.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SERİYE BAĞLADI

Öte yandan ons altındaki kayıpların etkisiyle birlikte gram altında da düşüşler seriye bağladı. Son 4 işlem gününde de üst üste düşüş kaydeden gram altın bugün 5.500 TL olan kritik eşiğin altında işlem görüyor. Altının gram fiyatı bugün 5.449 TL seviyesine kadar geriledi.

Marex analisti Edward Meir, "Dolar bugün biraz daha güçlüydü ve son haftada spekülatif pozisyonlar azaltıldı. Altın piyasası şimdilik konsolide olacak" dedi.

FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson'ın faiz indirimlerinde “yavaş ilerlenmesi" gerektiğine vurgu yapması, aralık ayında yeni bir indirim beklentilerini %50’den %42’ye düşürdü.

PİYASALARDA GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Geçen hafta sona eren 43 günlük hükümet kapanması nedeniyle resmi verilerin gecikmesi, Fed’in kararları üzerindeki belirsizliği artırmıştı. Bu hafta gözler perşembe günü açıklanacak Eylül ayı tarım dışı istihdam verisinde olacak.

ANZ, kısa vadede baskıya rağmen jeopolitik belirsizlikler, ABD borç sürdürülebilirliği endişeleri, doların küresel rolündeki değişim ve merkez bankalarının alımları gibi yapısal faktörlerin orta-uzun vadede altına destek sağlayacağını belirtti.