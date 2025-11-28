Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaYatırımcılar dikkat! Altında iki haftanın zirvesi: Bir eşik daha aşıldı
HaberlerUzmanparaYatırımcılar dikkat! Altında iki haftanın zirvesi: Bir eşik daha aşıldı

Yatırımcılar dikkat! Altında iki haftanın zirvesi: Bir eşik daha aşıldı

Geçtiğimiz hafta 5.500 TL seviyelerinde cansız seyreden altın fiyatları yeni haftada kritik eşikleri bir bir aşıyor. Altının gram fiyatı bugün de yükselişini sürdürerek 2 haftanın zirvesini test etti. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? İşte detaylar...

28.11.2025 - 08:59 | | UZMANPARA
Yatırımcılar dikkat! Altında iki haftanın zirvesi: Bir eşik daha aşıldı

Bu hafta itibarıyla yukarı doğru hareketlenen altın fiyatlarında bugün de yükseliş sürüyor. Haftanın son işlem gününde ons ve gram altında yükselişler dikkat çekti. 

Haberin Devamı

 

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ARTTI 

Yatırımcıların, aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri artarken, Fed yetkililerinden gelen çelişkili mesajlar piyasayı dalgalandırdı. 

Memur ve emekliler dikkat! Zam farkları eşitlenir mi? Yeni yıl maaşı için son tahminler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMemur ve emekliler dikkat! Zam farkları eşitlenir mi? Yeni yıl maaşı için son tahminlerHaberi Görüntüle

FİYATLARDA 2 HAFTANIN ZİRVESİ 

Bugün ons altın 4.193 dolar ile kritik eşiğe yaklaşırken, altının gram fiyatı da 5.700 TL seviyelerini aştı. Gram altın 5.728 TL seviyesine kadar yükseldi. Bugünkü fiyat hareketiyle birlikte 2 haftanın en yüksek seviyesi de test edilmiş oldu. 

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR? 

ABD faiz vadeli işlemlerine göre aralık ayında faiz indirimi olasılığı bir gün önceki yüzde 85 seviyesinden yüzde 87'ye yükseldi. Özellikle Fed’den faiz indirimi beklentilerinin artması güvenli liman altında yükselişi tetikliyor. 

Haberin Devamı

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altındaki yükselişlerin büyük bölümü, daha düşük faiz ortamının beklendiği bir döneme hazırlık pozisyonlamasından kaynaklanıyor” dedi.

Yer: Adana! Evini kiraladıktan 3 yıl sonra kiracısını çıkarmak istedi: Yargıtay’dan emsal tahliye kararı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYer: Adana! Evini kiraladıktan 3 yıl sonra kiracısını çıkarmak istedi: Yargıtay’dan emsal tahliye kararıHaberi Görüntüle

FED YETKİLİLERİNDEN FARKLI MESAJLAR 

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Fed Guvernörü Christopher Waller'ın bu hafta yaptığı açıklamalar faiz indirimi ihtimalini güçlendirirken, bazı bölgesel Fed başkanları ise enflasyonun yüzde 2 hedefine daha net bir şekilde yaklaşana kadar beklemenin daha doğru olacağı görüşünde ısrarcı oldu. 

Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin dolmasının ardından yerine geçebileceği konuşulan ve Başkan Donald Trump'a yakın bir isim olan Kevin Hassett'in de "faizlerin daha düşük olması gerektiği" yönündeki açıklamaları, piyasalarda ek bir gevşeme beklentisini tetikledi. 

Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında yatırımcılar için daha cazip hale geliyor. 

Finansal İstikrar Raporu yayımlandı

Finansal İstikrar Raporu yayımlandı

Kar Spor İda Ultra heyecanı başlıyor! 16 ülkeden 1250 koşucuya ev sahipliği yapacak

Kar Spor İda Ultra heyecanı başlıyor! 16 ülkeden 1250 koşucuya ev sahipliği yapacak