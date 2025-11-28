Bu hafta itibarıyla yukarı doğru hareketlenen altın fiyatlarında bugün de yükseliş sürüyor. Haftanın son işlem gününde ons ve gram altında yükselişler dikkat çekti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ARTTI

Yatırımcıların, aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri artarken, Fed yetkililerinden gelen çelişkili mesajlar piyasayı dalgalandırdı.

FİYATLARDA 2 HAFTANIN ZİRVESİ

Bugün ons altın 4.193 dolar ile kritik eşiğe yaklaşırken, altının gram fiyatı da 5.700 TL seviyelerini aştı. Gram altın 5.728 TL seviyesine kadar yükseldi. Bugünkü fiyat hareketiyle birlikte 2 haftanın en yüksek seviyesi de test edilmiş oldu.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD faiz vadeli işlemlerine göre aralık ayında faiz indirimi olasılığı bir gün önceki yüzde 85 seviyesinden yüzde 87'ye yükseldi. Özellikle Fed’den faiz indirimi beklentilerinin artması güvenli liman altında yükselişi tetikliyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altındaki yükselişlerin büyük bölümü, daha düşük faiz ortamının beklendiği bir döneme hazırlık pozisyonlamasından kaynaklanıyor” dedi.

FED YETKİLİLERİNDEN FARKLI MESAJLAR

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Fed Guvernörü Christopher Waller'ın bu hafta yaptığı açıklamalar faiz indirimi ihtimalini güçlendirirken, bazı bölgesel Fed başkanları ise enflasyonun yüzde 2 hedefine daha net bir şekilde yaklaşana kadar beklemenin daha doğru olacağı görüşünde ısrarcı oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin dolmasının ardından yerine geçebileceği konuşulan ve Başkan Donald Trump'a yakın bir isim olan Kevin Hassett'in de "faizlerin daha düşük olması gerektiği" yönündeki açıklamaları, piyasalarda ek bir gevşeme beklentisini tetikledi.

Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında yatırımcılar için daha cazip hale geliyor.