Yatırımcılar dikkat: Bu yıl sert yükselişiyle altını tahtından etti! Yüzde 134 getiri sağladı

Altın fiyatlarında son haftalarda tansiyon yeniden yükseldi. Ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta kritik eşik olan 4.200 doları aşarken, yurt içinde gram altın fiyatı da önemli yükselişler gösterdi.

Gram altın geçtiğimiz hafta 5.500 TL seviyelerinden yönünü yukarı çevirerek 5.800 TL’ye yaklaştı. Altının gram fiyatı 5.905 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti. Gram altın yeni haftanın ilk işlem gününde 5.816 TL seviyesine kadar yükseldi.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 93 KAZANDIRDI

Altının gram fiyatı 2024 yıl sonunda 2.983 TL seviyelerindeyken, 11 aylık zaman dilimi içerisinde yüzde 93.1 oranında prim yaptı. Ons altın fiyatı da aynı süreçte yüzde 60’ın üzerinde getiri sağladı.

SERT YÜKSELİŞİ İLE ALTINI TAHTINDAN ETTİ

Bu yıl rekor üstüne rekor kıran bir diğer emtia ise gümüş oldu. Gümüşün ons fiyatı cuma günü 56 dolar seviyelerini aşarken, gram gümüşün TL fiyatı da 77 TL seviyesinin üzerine çıktı. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi olurken, günlük bazda değer kazancı yüzde 6 seviyelerini aştı.

11 AYDA YÜZDE 134.5 ORANINDA KAZANDIRDI

Altındaki kazancın yanı sıra gümüşte de 11 ayda değer artışı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Gümüş/TL’de fiyat yılbaşından bu yana yüzde 134.5 oranında yükseldi. Ons gümüşte ise fiyat artışı yüzde 95.36 oldu.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? İLK 2 GÜNE DİKKAT!

Peki altın ve gümüşte yükseliş sürecek mi? 5.800 TL’ye yaklaşan gram altında yeni hedef ne? Getiride altını sollayan gümüş için yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Orta vadeli göstergelerin hala yukarı sinyaller vermesi nedeniyle trendin devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz. En son JP Morgan, Fed faiz indirimi hakkında hem Aralık hem de Ocak ayında faiz indirimi beklediğini açıkladı ve piyasada da faiz indirimleri beklentisi yükselmiş durumda Bu gelişme altının fiyatını da yukarı itiyor.

Ons altının milliyet.com.tr’de daha önceki yorumlarımızda bahsettiğimiz 4.200 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapması çok önemli. Salı gününe kadar bu seviyelerde tutunmayı başarırsa direnci kırdığını düşüneceğiz. Sert yükseliş beklemesek de teknik veriler ve piyasa beklentileri Fed faiz kararına kadar yumuşak bir çıkışın olabileceğini göstermektedir.

‘TEST ETME İHTİMALİ ÇOK YÜKSELECEK’

Bu seviyenin üzerinde 2 gün durduğunda direncin kırıldığından emin olabileceğiz. Bu durumda 4.400 dolar seviyelerini Fed faiz kararına kadar test etme ihtimali çok yükselecektir. Şimdilik 4.247 dolar seviyesini test etmesini bekliyoruz. Sert olmamakla beraber yumuşak bir yükselişin devamını beklemekteyiz.

GRAM ALTINDA YENİ HEDEF

Yurt dışında altını destekleyici haberlerin gelmesi nedeniyle gram altında da yön yukarı olabilir. 5.900 TL zirvesini tekrar deneyebilir diye düşünüyoruz.

GÜMÜŞ ALACAKLARA ÖNEMLİ UYARI: 3 GÜN İÇERİSİNDE GERİ ÇEKİLME OLABİLİR

Gümüş işlem hacmi açısından altın kadar derinliği olan bir ürün değil. O yüzden sert hareketler yapabiliyor. Örneğin 13 Kasım’da 54,39 doları gören gümüş, 21 Kasım günü 48,63 dolar seviyesini görmüştü. Şimdi teknik veriler agresif bir yükseliş yaptığını ve bu yükselişin sağlıklı olmadığını gösteriyor.

Gümüş arzı ile ilgili haberlerle birlikte Fed faiz indiriminin yükselişte sıçramaya yol açtığını düşünüyoruz. Teknik verilere göre 3 gün içerisinde bir çekilme ihtimali fazla olduğundan alım yapacak olanların dikkatli olmasında fayda olabilir. 54 dolar seviyesi destek olup önümüzdeki günlerde deneyebilir.”