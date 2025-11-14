Yatırımcılar dikkat! Saat 14.45 sonrası piyasalar tepetaklak oldu: Altın fiyatlarında sert kayıp

ABD’de hükümetin kapanmasının sona ermesi piyasalarda kısa süreli rahatlama yaratırken, eksik kalan ekonomik veriler Fed'in faiz indirimleri konusunda temkinli davranmasına yol açıyor.

ABD’DE EKONOMİK VERİ BELİRSİZLİĞİ

Ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi hükümet kapanması nedeniyle açıklanmadı. Beyaz Saray yetkilileri ekim ayı istihdam raporunun yayımlanacağını ancak işsizlik oranı verisini içermeyeceğini belirtti.

ABD'de bugün saat 16.30'da açıklanması gereken Ekim ayı ÜFE ve Ekim ayı perakende satış verileri ertelendi.

FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALDI

Fed yetkilileri perşembe günü politika gevşemesi beklentilerinin azalmasına katkıda bulundu. St. Louis Başkanı Alberto Musalem, ihtiyatlı olunması gerektiğini söylerken Cleveland başkanı Beth Hammack, kısıtlayıcı politikanın enflasyonla mücadeleye yardımcı olacağını belirtti.

Minneapolis Başkanı Neel Kashkari, gelecek ayki toplantı öncesinde kararsız olduğunu ve Ekim ayındaki faiz indirimine karşı çıktığını söyledi. CME Group'un FedWatch aracına göre, Aralık ayında 25 puanlık faiz indirimi için piyasa beklentileri geçen haftaki yüzde 67'den yüzde 49,6'ya düştü.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Özellikle ABD’de hükümetin yeniden açılmasının ardından piyasalarda yaşanan belirsizliklerin etkisi ve Fed’den aralık ayında faiz indirimi beklentilerinin azalması ile altın fiyatlarında sert düşüşler gözlendi.

KAYIP YÜZDE 2’Yİ AŞTI

Gün içerisinde 4.200 dolar seviyelerinin üzerine çıkan altının ons fiyatında kayıp yüzde 2’yi aştı. Saat 14.45 sonrası kayıpların artmasıyla birlikte ons altın fiyatı 4.032 dolar seviyesine kadar geriledi.

GRAM ALTIN KRİTİK SINIRIN ALTINI GÖRDÜ

Ons altının yanı sıra yurt içinde gram altın fiyatında da kayıplar derinleşti. Gün içerisinde 5 bin 726 TL seviyesini gören gram altın 5 bin 488 TL’ye kadar geriledi. Gün içi kayıplar yüzde 2'nin üzerine çıktı.