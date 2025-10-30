Altın fiyatları son zamanların en sert hareketlerine sahne oluyor. Altın, Fed yetkililerinin faiz indirimlerine ilişkin çelişkili açıklamalarını değerlendirmesiyle yaşanan kayıpların ardından kısmen toparlandı.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI PİYASADA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Fed Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü beklenen çeyrek puanlık indirimin ardından Aralık ayında yeni bir faiz indirimi olasılığını düşük gören açıklamalarda bulundu. Ancak Powell’ın alışılmadık şekilde açık ifadelerine rağmen, bu toplantı da dâhil olmak üzere son üç toplantıda bazı yetkililer çoğunluğa karşı oy kullandı.

Fed içindeki görüş ayrılıkları, para politikasının geleceğine dair sinyaller arayan yatırımcılar için zorlukları artırıyor. Ekim başında başlayan ABD hükümetinin kapanması ise resmi veri akışında bir boşluk yarattı. Yüksek faiz oranları genellikle faiz getirmeyen altın için olumsuz etki yaratıyor.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TARİHİ GÖRÜŞMEDEN OLUMLU MESAJLAR

Öte yandan bugün ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile Güney Kore’nin Busan kentindeki Gimhae Hava Üssü’nde ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

‘PEK ÇOK KONUDA ANLAŞTIK’

Görüşmenin basına açık kısmında Şi ile bir araya gelmenin kendisi için bir onur olduğunu söyleyen Trump, Şi’yi "uzun zamandır dostum olan, Çin’in çok saygın ve değerli başkanı" olarak niteledi. İlerleyen dakikalarda kapsamlı görüşmeler yapacaklarını kaydeden Trump, "Zaten pek çok konuda anlaştık, şimdi birkaç konuda daha uzlaşacağız. Başkan Şi, büyük bir ülkenin büyük bir lideri ve bence uzun yıllar sürecek harika bir ilişkimiz olacak" dedi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ons altın dün 3916 dolar seviyelerine kadar gerilerken, gram altın da 5 bin 285 TL seviyelerini test etmişti. Dünkü düşüşün ardından altın fiyatları yeni günde yükselişe geçti.

Altın fiyatları %1'in üzerinde prim yaparken, ons altın yeniden 4.000 dolara yaklaştı. Yurt içinde gram altın fiyatı 5 bin 350 TL seviyelerinin üzerinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞLER SÜRECEK Mİ?

Peki altın fiyatlarında yön ne olacak? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye yanıtlayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Tekrar altın fiyatlarında bir düşüş gelir mi? Bu zor... çünkü İsrail’in öngörülemez hamleleri altın açısından fırsatları beraberinde getiriyor. Her düşüş hatta her sert düşüş aynı şekilde yükseliş hareketini tetikler. Şu anda Fed’in faizi 25 baz puan indirmesi anlamlı. Bu zaten altın üzerindeki baskıyı azaltan bir unsurdur. Altın sadece Fed kararını değil Fed öncesi ateşkesin uyulmaması gibi unsurları da fiyatlıyor.

GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

İçeride durum biraz daha farklı. Döviz pozisyonlarındaki artış dolara doğru yöneliş ve altında bir doyma hissiyatı söz konusu. Zaman zaman doların hareketlenmesinden dolayı altında hareketler görülebilir, ama önümüzdeki dönem için altında sert yükselişleri çok görmeyebiliriz. Geri çekilmelerde yine 5 bin 50 TL seviyesi önemli destek noktasıdır. Yukarı yönlü hareketlenmelerde 5 bin 700 – 5 bin 950 TL bandında hareketleri görebiliriz. 6 bin TL seviyeleri şu an için uzak ihtimal olacaktır.”