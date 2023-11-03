Yatırımcılar tahvil ve nakit fonlara yöneldi

Yatırımcılar 1 Kasım'da sona eren haftada güvenli liman nakit fonlarına yatırım yapmaya devam etti.

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BofA'nın EPFR Global verilerinden derlediği rapora göre 1 Kasım haftasında nakit fonlara 64,2 milyar dolar aktı ve yıllık giriş 1,3 trilyon dolara çıktı.

1 Kasım haftasında global hisse senedi fonlarından 3,4 milyar dolar çekilirken, yatırım fonlarından 8 milyar dolar çıktı, borsa yatırım fonlarına 4,5 milyar dolar girdi.

Finans sektörü hisselerinden sermaye çıkışı 13'üncü haftada da devam etti ve 1,7 milyar dolar çıkış oldu.

Tahvil fonlarına üst üste dördüncü hafta da giriş yaşandı. 1 Kasım haftasında tahvil fonlarına 4,5 milyar dolar yatırıldı. Gelişmekte olan piyasa borçlanma kağıtlarından 1,9 milyar dolar çıktı.