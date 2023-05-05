'Yatırımcıların altına yönelmesi büyük olasılık'

JP Morgan Chase stratejistlerine göre yatırımcıların ABD ekonomisinin bu yıl resesyona girme olasılığı karşısında korunma amacıyla altını tercih etmeleri ve teknoloji hisselerine yatırım yapmaları büyük olasılık.

Aralarında Nikolaos Panigirtzoglou ve Mika Inkinen'in olduğu stratejistler yayınladıkları yatırımcı notunda, "ABD bankacılık krizi bir felaket senaryosuna karşı hedge olarak altın için talebi artırdı" ifadelerine yer verdi.

Yayınlanan notta kurumsal yatırımcılar altın yatırımlarını artırırken, bireysel yatırımcıların ise Bitcoin pozisyonlarını yükselttikleri belirtildi.