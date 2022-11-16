'Yatırımcıların çoğu Bitcoin'de kaybetti'

BIS tarafından 2015-2022 döneminde 95 ülkede yapılan bireysel kripto trendleri çalışmasının sonuçları açıklandı.

BIS'ın ortaya koyduğu çalışma belgesine göre bireysel yatırımcıların çok büyük çoğunluğu kripto para borsası uygulamalarını Bitcoin fiyatı 20 bin doların üzerindeyken indirdi.

Yapılan analizde her kullanıcının kripto para borsa uygulaması indirdiklerinde uygulamaya 100 dolar yükleyerek Bitcoin satın aldıkları ve sonraki her ay bunu devam ettirdikleri öngörüldü. Yatırımcıların yüzde 91'inin para kaybettikleri sonucuna ulaşıldı.

Araştırma kripto para borsa uygumalarını kullananların yüzde 40'ının 35 yaş altı erkekler olduğunu, kadın kullanıcı sayısının yüzde 35'ten az olduğunu da gösterdi.