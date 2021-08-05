Yellen'dan enflasyon açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen aylık enflasyon oranlarının, yıllık enflasyon bir süre için yukarı yönlü olmaya devam etse de, yıl sonuna doğru aşağı geleceğini öngördüğünü söyledi.

Atlanta'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Yellen, yüksek enflasyonun arzda yaşanan darboğazlardan ve pandemi ile toparlanmanın neden olduğu harcama talebi kaymalarından kaynaklı geçici bir etki olduğu görüşünü tekrarladı.

Yellen, "Aylık enflasyon oranları aşağı gelse de, yıllık enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Ancak benim beklentim, bu yılın sonuna kadar aylık enflasyon oranlarının Fed'in fiyat istikrarı yorumu ile tutarlı bir hızla geri gelmesi." diye konuştu.