Yellen'dan enflasyon yorumu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Biden'ın mart ayında çıkardığı 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin talebin güçlenmesine katkı verdiğini, ancak cari yüksek enflasyonda küçük bir faktör olduğunu savundu.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Yellen, teşvik paketinin net bir şekilde talebi artırdığını, ancak bu teşvik paketinin enflasyondaki cari yükselişi ateşlediği yönünde değerlendirme yapmanın "adil" olmayacağını ifade etti.

Yellen, "Amerikan Kurtarma Planı" adı verilen 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin insanların cüzdanlarına para koyduğunu belirtirken, "Plan, ABD ekonomisinde güçlü talebe katkı yaptı, ancak elimizdeki enflasyona baktığımızda bu planın küçük bir katkısı olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Hazine Bakanı Yellen, Başkan Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketinin ise gelecek 10 yıllık dönemde yapılacak bir harcama olduğunu ve ABD ekonomisinin büyüklüğü karşısında küçük bir miktar olduğunu savundu ve bu harcama paketinin daha düşük bütçe açıklarına yol açacağını öne sürdü.