Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaYellen'dan enflasyon yorumu
HaberlerUzmanpara Haberleri Yellen'dan enflasyon yorumu

Yellen'dan enflasyon yorumu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "ABD Başkanı Joe Biden'ın mart ayında çıkardığı teşvik paketinin yüksek enflasyona katkısı küçük oldu" ifadelerini kullandı.

02.12.2021 - 07:48 |
Yellen'dan enflasyon yorumu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Biden'ın mart ayında çıkardığı 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin talebin güçlenmesine katkı verdiğini, ancak cari yüksek enflasyonda küçük bir faktör olduğunu savundu.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Yellen, teşvik paketinin net bir şekilde talebi artırdığını, ancak bu teşvik paketinin enflasyondaki cari yükselişi ateşlediği yönünde değerlendirme yapmanın "adil" olmayacağını ifade etti.

Yellen, "Amerikan Kurtarma Planı" adı verilen 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin insanların cüzdanlarına para koyduğunu belirtirken, "Plan, ABD ekonomisinde güçlü talebe katkı yaptı, ancak elimizdeki enflasyona baktığımızda bu planın küçük bir katkısı olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Hazine Bakanı Yellen, Başkan Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketinin ise gelecek 10 yıllık dönemde yapılacak bir harcama olduğunu ve ABD ekonomisinin büyüklüğü karşısında küçük bir miktar olduğunu savundu ve bu harcama paketinin daha düşük bütçe açıklarına yol açacağını öne sürdü.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Eskişehir’de Roma döneminden 21 tarihi eser ele geçirildi

Eskişehir’de Roma döneminden 21 tarihi eser ele geçirildi

GÜNCEL HABERLER

Eskişehir’de Roma döneminden 21 tarihi eser ele geçirildi

Eskişehir’de Roma döneminden 21 tarihi eser ele geçirildi

Karısıyla barışmak için intihar girişiminde bulunan adamın eşi gerçeği açıkladı!

Karısıyla barışmak için intihar girişiminde bulunan adamın eşi gerçeği açıkladı!

Üreticiler çiğ süte gelen fiyat artışından memnun

Üreticiler çiğ süte gelen fiyat artışından memnun

Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

Seyahat yasakları Omicron'u durdurabilir mi? DSÖ açıkladı!

Seyahat yasakları Omicron'u durdurabilir mi? DSÖ açıkladı!