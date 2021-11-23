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Yellen'den Powell yorumu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Jerome Powell'ın ikinci dönem için ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterilmesinin uzun vadede enflasyonun kalıcı hale gelmemesini sağlamada önemli bir rol oynayacağını savundu.

23.11.2021 - 07:13 |
Yellen'den Powell yorumu

Powell'ın Fed başkanlığına, Lael Brainard'ın başkan yardımcılığına aday gösterilmesinin Kongre'nin desteğini kazanacağına inandığını belirten Yellen, Powell ve Brainard'ın Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı görevleri arasında iyi bir denge sağlayacaklarına inandığını vurguladı.

Yellen, "Enflasyon konusunda endişelenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gıda almak için mağazaya giden veya araçlarının depolarını doldurmak isteyen Amerikalıların çoğu enflasyonun ulaştığı seviyelerden endişe duyuyorlar" diye konuştu.

Enflasyondaki yükselişte arz-talep dengesizliklerinin ve ekonomik darboğazların rol oynadığına inandığını belirten Yellen, fiyatlardaki artışın yatışacağına güvendiğini de ifade etti.

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