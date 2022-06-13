Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaYen, dolar karşısında geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Yen, dolar karşısında geriledi

Yen, dolar karşısında geriledi

ABD doları 20 yıl sonra ilk kez 135 yen seviyesini gördü.

13.06.2022 - 10:29 |
Yen, dolar karşısında geriledi

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) global merkez bankalarının faiz artırım politikalarını izlememesi, ultra gevşek para politikasını devam ettirmesi Japon yenini, ABD doları karşısında 20 yılın en düşük seviyesine çekti.

ABD doları 2002 yılı Şubat ayından bu yana ilk kez 135 Japon yeni seviyesini test etti.

USD/JPY paritesi şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 0,32 artışla 134,84 seviyesinden işlem görüyor.

Japonya Merkez Bankası perşembe ve cuma günü para politikası için toplanacak.