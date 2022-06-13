Yen, dolar karşısında geriledi

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) global merkez bankalarının faiz artırım politikalarını izlememesi, ultra gevşek para politikasını devam ettirmesi Japon yenini, ABD doları karşısında 20 yılın en düşük seviyesine çekti.

ABD doları 2002 yılı Şubat ayından bu yana ilk kez 135 Japon yeni seviyesini test etti.

USD/JPY paritesi şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 0,32 artışla 134,84 seviyesinden işlem görüyor.

Japonya Merkez Bankası perşembe ve cuma günü para politikası için toplanacak.