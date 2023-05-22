'Yeni bir boğa piyasası başlangıcı yok'
Morgan Stanley'in ABD Hisse Senedi Stratejisti Mike Wilson, ABD hisse senedi piyasalarının yeni bir boğa piyasasının başlangıcında olduğuna inanılmaması gerektiğini savundu.
22.05.2023 - 13:58 |
Wall Street'te aşağı yönlü bir hareket beklentisini en çok dile getirenlerden olan Wilson hem temel hem de teknik göstergelerin önümüzde piyasa problemleri olduğuna işaret ettiğini vurguladı.
Yatırımcıları son dönemde yaşanan yukarı yönlü dalgalanmalara kendilerini kaptırmamaları için uyaran Wilson, "Yeni bir boğa piyasasının başladığı iddiaları ile çelişen pek çok teknik sinyal ve temel gösterge var" dedi.
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