'Yeni bir boğa piyasası başlangıcı yok'

Wall Street'te aşağı yönlü bir hareket beklentisini en çok dile getirenlerden olan Wilson hem temel hem de teknik göstergelerin önümüzde piyasa problemleri olduğuna işaret ettiğini vurguladı.

Yatırımcıları son dönemde yaşanan yukarı yönlü dalgalanmalara kendilerini kaptırmamaları için uyaran Wilson, "Yeni bir boğa piyasasının başladığı iddiaları ile çelişen pek çok teknik sinyal ve temel gösterge var" dedi.