'Yeni CEO 6 hafta içinde göreve başlayacak'

Milyarder Elon Musk geçtiğimiz yıl 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu Twitter’da aralarında CEO Parag Agrawal’ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey yöneticinin görevlerine son vermişti.

42 milyon dolar tazminat ile gündeme gelen Agrawal’ın koltuğuna gelen isim ise belli oldu. Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter’ın CEO’sunu belirlemekten heyecan duyduğunu ve 6 hafta içinde göreve başlayacağını duyurdu.

Merakla beklenen CEO’nun ismini açıklamayan Musk, “Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu üyesi olarak görev alacağım” ifadelerini kullandı.

Musk’ın paylaşımına göre ise yeni CEO’nun kadın olduğu tahmin ediliyor.

ANKET YAPMIŞTI

Musk, Agrawal’ı görevden almasının ardından CEO koltuğuna oturmuş, bir süre sonra da görevi bırakıp bırakmamak konusunda bir anket başlatmıştı. Sonuçları kabul edeceğini açıklayan Musk’ın başlattığı ankette 17 milyar 502 bin 391 kişi oy kullanmıştı. Ankete katılanların yüzde 57.5’i bırakması, yüzde 42.5’i ise göreve devam etmesi yönünde oy vermişti. Elon Musk da görevi bırakmıştı.